Персональные расписания занятий составят для детей с ОВЗ в Зарайске

Встреча, посвященная вопросам поддержки детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, состоялась в центре социального обслуживания и реабилитации Зарайска. В мероприятии участвовали глава округа Виктор Петрущенко, заведующая отделом реабилитации и интеграции инвалидов Министерства социального развития Подмосковья Елена Кононова, депутаты и руководители профильных служб.

Родители детей с ОВЗ выразили обеспокоенность по поводу недостаточной продолжительности занятий, отметив, что детям не хватает важных процедур, таких как массаж и лечебная гимнастика. Одна из матерей пожаловалась, что изменения в работе центра негативно сказались на состоянии ее ребенка.

Руководитель центра социального обслуживания и реабилитации Оксана Штейн подтвердила наличие необходимого оборудования и специалистов для проведения занятий. Она пояснила, что для получения медицинских услуг требуется направление от врача. Каждое обращение будет рассматриваться индивидуально. До конца ноября для каждого ребенка составят персональное расписание занятий.

Виктор Петрущенко поддержал инициативу родителей о налаживании работы логопедов и дефектологов, а также создании специализированных кружков для детей с ОВЗ. Эти задачи планируется решать совместно с привлечением специалистов из сферы образования и культуры.