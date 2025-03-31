Персональную выставку Владимира Рогова открыли в Богородском округе

Открытие персональной выставки члена Ногинского отделения Союза художников Подмосковья Владимира Рогова «Юмор, сюр и маринизм» состоялось в центре культуры и творчества «Глухово». Первых посетителей выставки ждали сюрреалистические сюжеты наряду с традиционными.

Владимир Рогов — талантливый и разносторонний художник и музыкант, артист и юморист. С открытием персональной выставки художника поздравили коллеги по цеху, друзья и близкие.

Мероприятие получилось необычным, поскольку и сам виновник торжества — личность необыкновенная. Гости погрузились в атмосферу, где смешались искусство, музыка и театр.

Председатель Ногинского отделения Союза художников Подмосковья Александра Мазуркевич открыла выставку приветственным словом.

Особое внимание привлекло театрализованное представление, подготовленное студентами Костромского областного колледжа культуры Арминэ Лапиной и Михаилом Бабченко. Их выступление добавило выставке ярких красок и эмоций.

Программа вечера была насыщена музыкальными номерами. Для гостей выступили вокальные ансамбли «Акварель», «Поющие сердца», а также солистки Екатерина Митина, Алевтина Медведкова, Милана Бочкарева и Ирина Климова. Их выступления стали прекрасным дополнением к художественной экспозиции, создав уникальную атмосферу единства музыки и живописи.

Выставка будет проходить до конца апреля.