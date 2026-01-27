Персональную выставку современного художника открыли в Дмитрове

Выставка «Прикосновение» представила жителям округа творчество Сергея Пичахчи, чьи работы хорошо известны профессиональному сообществу и ценителям искусства по всей стране. Экспозиция объединила произведения, отражающие его авторский стиль, — с выразительным рисунком, тонкой работой с цветом и глубиной пластического решения. Каждая картина приглашает зрителя к диалогу, размышлению и эмоциональному отклику.

С приветственным словом на открытии выступил заместитель генерального директора музея по научной работе Роман Сунгуров. Поздравили художника и гостей также куратор выставочных проектов Российской академии художеств Тимур Жимальдинов и кандидат искусствоведения Елена Ржевская. Кульминацией церемонии стала передача художником в дар музею своей работы «Михалыч».

Как отметил глава округа Михаил Шувалов, подобные выставки являются важной частью развития духовной среды. Дмитров становится площадкой для серьезного современного искусства, благодаря чему жителям не нужно выезжать за пределы города, чтобы приобщиться к культурным ценностям.

Выставка, организованная благодаря сотрудничеству музея с Российской академией художеств, будет открыта для посетителей до 15 февраля.