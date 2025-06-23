Персональную выставку скульптора Александра Свиязова открыли в Ногинске

Первая персональная выставка Александра Свиязова заработала в Ногинском музейно-выставочном центре. Он был учеником знаменитого мастера Александра Рукавишникова, автора таких монументальных работ, как памятник Владимиру Высоцкому в Москве.

Александр Свиязов уже заявил о себе как о состоявшемся художнике. Именно он создал памятник Арсению Морозову у Черноголовского пруда в Ногинске. Так что выставка стала настоящим подарком для ценителей современной пластики и тонкого психологизма в искусстве.

Экспозиция раскрыла особую грань творчества скульптора — лиричную и ностальгическую. Он представил работы, посвященные деревенской жизни: узнаваемые образы людей, которых автор помнил с детства.

Скульптор также будет продолжать работу над новым значимым проектом — созданием композиции, посвященной предводителю дворянства Богородска Александру Самарину и его супруге Вере Мамонтовой, вдохновившей Валентина Серова на создание шедевра «Девочка с персиками».