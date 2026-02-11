Персональную выставку «Москва меняется» открыли в Химках

В картинной галерее имени С. Н. Горшина начала работу экспозиция Эльзы Хохловкиной. Художница лично представила публике свои произведения.

Для галереи этот проект стал первым опытом сотрудничества с мастером. Ранее произведения Хохловкиной здесь не выставлялись. В экспозиции представлены работы, созданные с 1950-х по 2010-е годы. Это городские пейзажи, жанровые сцены, натюрморты и портреты. Зрители увидят Москву глазами художницы — улицы, наполненные атмосферой прошлого и личными впечатлениями автора.

«Галерея имени Горшина — одно из главных культурных пространств города. Выставки такого уровня подтверждают ее статус. Сюда приезжают любители искусства из Москвы и Подмосковья», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Эльза Хохловкина — представитель московской реалистической школы, член Союза художников России. Ее произведения хранятся в российских музеях, галереях и частных коллекциях по всему миру.

Выставка продлится до 29 марта. Галерея работает по адресу: улица Московская, дом 15, третий этаж. Часы посещения: с понедельника по среду — с 10:00 до 18:00, в четверг — с 10:00 до 20:00, в пятницу — с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.