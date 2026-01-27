Персональную фотовыставку представили в библиотеке Воскресенска

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф состоялась презентация выставки воскресенского фотографа Елены Колосовой. Встреча прошла в рамках клуба «Фотолюбитель» под руководством Владимира Дубровина.

Выставка под названием «Осень в парке» открылась 25 января. Руководитель клуба Владимир Дубровин поздравил автора, отметив ее творческий рост и то, что работы получают высокие оценки не только в Подмосковье, но и за рубежом.

Главный библиотекарь Наталья Антонова поблагодарила Елену Колосову за работы, которые позволяют увидеть красоту родного города, и вручила благодарность от библиотечной системы.

После презентации для гостей провели экскурсию по обновленной библиотеке. Они узнали о культурных кодах Воскресенска, отраженных в ее дизайне, познакомились с новыми книгами и возможностями для читателей.

Завершилось мероприятие неформальным общением за чашкой чая, обсуждением выставки и совместной фотосессией.