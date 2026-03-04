Выставка заслуженного художника России Николая Желтушко откроется в Мытищах

5 марта в Мытищинской галерее искусств откроется персональная выставка «На земле святой и древней» заслуженного художника Российской Федерации Николая Желтушко. О грядущем событии сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители увидят около 100 работ, посвященных природе родного края. В пейзажах преобладают серые и коричневые тона, которые отражают настроение автора — тоску и печаль по уходящей деревенской красоте России. Каждый сюжет — это зарисовка из прошлого, где еще стоят деревянные дома, женщины полощут белье в речке, а мужчины промышляют рыбалкой.

Николай Петрович Желтушко — советский и российский художник, живописец и график, мастер станковой живописи. Он окончил Ростовское художественное училище имени М. Б. Грекова и является членом живописной комиссии Союза художников России и Товарищества живописцев Московского союза художников. Произведения художника находятся в музеях Москвы и других городов России, а также в частных коллекциях.

Выставка будет работать до 29 марта. Подробная информация размещена на сайте Мытищинской галереи искусств.