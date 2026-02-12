Персональная выставка юной художницы открылась в Пушкино

В подмосковном Красноармейске представили работы ученицы художественного отделения. Камила Уткина, которой всего 11 лет, впервые показала зрителям свои творческие и академические работы.

Пятиклассница занимается под руководством Анны Чуриловой. Преподаватель помогла воспитаннице подготовить 28 произведений. Акварель, гуашь, карандаш и пастель — каждая техника раскрывает разные грани дарования юного автора.

«Я очень волновалась перед открытием, но когда увидела родных и друзей в зале, сразу стало спокойно. Мечтаю, чтобы мои работы дарили людям радость», — рассказала Камила.

За плечами школьницы — победы в зональных и международных конкурсах. Проект «Моя первая выставка» объединяет талантливых детей Московской области. В Красноармейской детской школе искусств экспозиция продлится до 14 марта. Вход свободный для всех желающих.