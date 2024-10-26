Персональная выставка юной художницы Ирины Каменковой открылась в Ногинске

Юная художница Ирина Каменкова представила свою первую выставку в Ногинской детской художественной школе. Это первая возможность для юной художницы показать свои работы в стенах своей альма-матер.

Выпускница Ногинской детской художественной школы Ирина Каменкова представила свои работы на первой персональной выставке. Сейчас Ирина является студенткой первого курса факультета «Дизайн» Национального исследовательского университета «МИЭТ». На открытии с приветственным словом выступила начальник управления культуры администрации Богородского округа Елена Дмитроченко. Она отметила талант Ирины Каменковой, а также стабильные педагогические успехи всего коллектива художественной школы.

«Выставка, а тем более первая — это важное испытание, которое дает понимание того, какая долгая и кропотливая работа стоит за ее организацией. Это также важный первый этап в творческой жизни, через который обязательно нужно пройти», — рассказала начальник управления культуры администрации Богородского округа Елена Дмитроченко.

Персональная выставка Ирины Каменковой стала четвертой экспозицией проекта «Моя первая выставка» за два года. Юные художники, выпускники Ногинской художественной школы, будучи уже студентами профильных ВУЗов и СУЗов, могут показать свои работы в родной школе.

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