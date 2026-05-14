Персональная выставка Яны Патокиной откроется в Щелковском музее
16 мая в Щелковском историко-художественном музее начнется работа персональной выставки живописи «Без суеты». Автор экспозиции — художница, педагог и член всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Яна Патокина.
Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, идея проекта заключается в том, чтобы показать красоту и ценность повседневной жизни.
На выставке будет представлено более 40 произведений, которые охватывают различные периоды творчества Патокиной. В ее работах лежат традиции классического реализма. Посетители увидят портретную и пейзажную живопись, а также натюрморты. В портретах художница передает атмосферу спокойствия, в пейзажах — красоту русской природы, а в натюрмортах — элементы традиционного сельского быта.
Автор выбирает темы, которые близки каждому: любовь к семье, привязанность к родному краю, сюжеты из неспешной жизни русской провинции и деревни. С помощью традиционной живописи художник общается со зрителем, акцентируя внимание на простых и вечных человеческих ценностях.
Выставка будет открыта до 20 июня.
