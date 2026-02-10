Персональная выставка художницы Марии Васильевой откроется в Одинцове

19 февраля в Одинцовском историко-краеведческом музее откроется персональная выставка профессионального художника-реставратора и искусствоведа Марии Васильевой. В экспозиции представят живописные работы, посвященные природе, натюрморты и портреты.

Мария Васильева училась рисованию в Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Пушкина под руководством художника Виктора Кабанова. Она окончила Московское академическое художественное училище памяти 1905 года по специальности «реставрация темперной и масляной живописи» и Свято-Тихоновский православный университет по направлению «искусствоведение и иконоведение».

Художница проходила реставрационную практику в Государственной Третьяковской галерее и во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре. Посетить выставку можно будет по адресу: Одинцово, Коммунальный проезд, 1. Вход свободный.