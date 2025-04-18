Персональная выставка художника из Богородского округа открылась в Москве

Работы художника можно увидеть в одном из старейших особняков Москвы, построенном в конце XVIII века. Дом благополучно пережил пожар 1812 года и сохранил изысканную атмосферу дворянского особняка ранней александровской эпохи. С 1960 года в здании располагается Институт Искусствознания Академии наук.

Выставка состоит из монументальных проектов и графических серий, посвященных уездному городу Богородску, ныне Ногинску. Реализованные проекты дополнены натурными зарисовками города, скетчами и творческими поисками в эскизах. Основа выставки — графическая серия «Ногинск — Богородск в стиле стимпанк», выполненная тушью и пером в гамме сепии.

Автор предлагает зрителям совершить путешествие по архитектурному миру, где здания трансформируются в машины, дирижабли, воздушные шары и корабли. В основе серии легенда о том, что архитектура не исчезает бесследно, а приобретает новую жизнь в ином измерении. Всякое преображение не случайно и подчеркивает образ здания, делает его образ выразительнее и острее, рассказывает зрителю увлекательную историю города и зданий.

Выставка продлится до 30 апреля 2025 года.