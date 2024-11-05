Персональная выставка художника Александра Никульшина открылась в Ногинске

Долгожданное событие для всех ценителей искусства Богородского округа и Подмосковья — открытие персональной юбилейной выставки Александра Никульшина в музейно-выставочном центре. Представлены работы, сделанные в последние два года.

Открытия персональной юбилейной выставки Александра Никульшина в Ногинском музейно-выставочном центре ждали ценители художественного искусства. Александр Никульшин — ведущий педагог по рисунку в Ногинской детской художественной школе. Художник по призванию, он неустанно пишет сам. Экспозиция представляет большой объем работ за последние два года. Они демонстрируют разнообразие жанров: от философских сюжетов до натюрмортов, пейзажей и портретов, которые показывают всю глубину таланта и необыкновенную работоспособность художника. Это размышления автора о жизни, родной земле и судьбах страны. Работы выполнены в разной технике.

Директор Ногинского музейно-выставочного центра Ирина Ивановна Баранова в своем выступлении подчеркнула, что художник является постоянным участником экспозиций. Это свидетельствует о том, что автор пишет не в стол, но стремится поделиться своими впечатлениями со зрителем.На открытии выставки присутствовали друзья, близкие, коллеги, ученики. Много добрых слов и пожеланий было сказано в адрес виновника торжества.

Приглашаем всех посетить выставку, которая будет работать до 30 ноября.