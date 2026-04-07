Перинатальный центр в Видном получит новое оборудование для водной физиотерапии

В отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского перинатального центра активно применяют новый формат реабилитации — гидрокинезиотерапию. Уже более месяца метод показывает положительные результаты.

Занятия в воде проходят под наблюдением специалиста по лечебной физкультуре и становятся для детей не только частью терапии, но и источником первых ярких эмоций.

«Каждая тренировка в воде подбирается с учетом особенностей ребенка, и время определяется индивидуально. Безопасность крошечного спортсмена и высокую эффективность процедур обеспечивается высоким уровнем квалификации специалиста по реабилитации», — пояснила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Юлия Кузьминова.

На курс направляют новорожденных по рекомендации врачей из отделения катамнеза. Водные занятия — лишь часть комплексной программы: параллельно детям проводят и другие восстановительные процедуры, направленные на укрепление организма и развитие базовых навыков.

«Детям из группы риска возникновения неврологических осложнений терапия стимулирует развитие двигательных навыков и профилактики отставания моторного развития. Приходят мамы с малышами, рожденными раньше срока, в том числе с экстремально низкой массой тела и доношенные с какой-либо перинатальной патологией», — отметила Юлия Кузьминова.

Направление планируют расширять: в ближайшее время рассматривается закупка дополнительного оборудования для водной физиотерапии, а также внедрение новых процедур, в том числе так называемых «жемчужных ванн».