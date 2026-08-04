Перинатальный центр в Видном получил новую эндоскопическую видеосистему

Новое оборудование уже используют акушеры-гинекологи при проведении операций.

«Воспроизведение картинки на монитор сосудистого рисунка операционного поля более четкое и очень удобное многофункциональное управление на головке. Можно сделать фотографию или записать на флешку, чтобы потом заново отсмотреть те моменты, которые требуют особого внимания», — пояснила старшая операционная медицинская сестра Алла Кобызь.

В состав комплекса входят блок обработки видеосигнала, видеокамера с фиксированным фокусным расстоянием 35 миллиметров, накопитель данных, кабели и другие необходимые комплектующие. Освоить работу с новой системой медицинскому персоналу несложно.

«С помощью передовых методик и таких „умных помощников“ удается проводить хирургическое вмешательство максимально бережно для пациента и значительно сокращать период реабилитации», — отметила старшая операционная медицинская сестра Алла Кобызь.

Обновление оснащения Видновского перинатального центра продолжается: новые аппараты ультразвуковой диагностики также поступили в отделение катамнеза.