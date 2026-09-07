Перинатальный центр в Наро-Фоминске третий раз подряд признали лучшим в России

Наро-Фоминский перинатальный центр в третий раз подряд возглавив рейтинг лучших городских учреждений России. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

Результаты объявили на XX юбилейном семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», который провели в Сочи.

Подобного трехлетнего лидерства ранее не добивалась ни одна медицинская организация страны.

«Эта победа — результат ежедневного, порой невидимого глазу труда всего нашего коллектива. За каждым баллом, присвоенным экспертами, стоит спасенная жизнь, рожденный малыш и счастливые глаза родителей. Мы благодарны каждой семье за доверие, ведь именно ради них мы стремимся быть лучшими. Но главное — мы не собираемся останавливаться на достигнутом, мы будем двигаться вперед ради здоровья и счастья наших пациентов», — отметила главный врач учреждения Людмила Кещьян.

За этим достижением стоит самоотверженный труд врачей, акушерок и медицинских сестер.

Коллектив создает атмосферу безопасности для будущих матерей и планирует дальнейшее развитие службы родовспоможения через внедрение передовых технологий.