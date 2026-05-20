Перинатальный центр в Ленинском округе оснастили новым оборудованием

В отделении анестезиологии и реанимации Видновского перинатального центра установили шесть новых функциональных кроватей. Оборудование направлено на улучшение условий восстановления пациенток после родов и операций.

В медучреждении Ленинского городского округа начали использовать современные функциональные кровати, приобретенные за счет регионального бюджета. Новое оснащение поступило в отделение анестезиологии и реанимации и уже задействовано в работе с пациентками после родов и гинекологических вмешательств.

Оборудование позволяет регулировать положение пациента, подстраивая высоту и наклон под индивидуальные потребности. Конструкция облегчает уход за пациентками и делает работу персонала более удобной. Врачи отмечают, что новые кровати помогают проводить лечебные процедуры с большей точностью и безопасностью.

«Кровати облегченные и очень компактные. Они поднимаются и опускаются, что позволяет обеспечить комфорт пациентам любого роста. На них предусмотрены ограничители. Мы помогаем в перемещении внутри кровати и ограничиваем его при необходимости в ходе лечения. Новое оборудование позволяет на более высоком уровне проводить манипуляции», — рассказала старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Видновского перинатального центра Татьяна Кокорева.

Также в муниципалитете напомнили о продолжении строительства нового корпуса перинатального центра, рассчитанного на 200 коек. Сейчас на площадке ведутся земляные работы, вывоз грунта и подготовка строительных материалов. Параллельно идет армирование и бетонирование отдельных конструкций, включая фундамент и лифтовые приямки.

Реализация проекта должна расширить возможности оказания помощи будущим матерям и новорожденным в округе.