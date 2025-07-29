Перинатальный центр в Балашихе дооснастили современным оборудованием

Новую партию высокотехнологичного медицинского оборудования, необходимого для экстренной и плановой помощи новорожденным, беременным и роженицам, получил Московский областной перинатальный центр в июле. За первые шесть месяцев 2025 года для подразделений центра закупили 87 единиц оборудования, включая ИВЛ-аппараты, инкубаторы, родильные кровати, мониторы, УЗИ-системы, рентген, стерилизаторы и операционные столы.

Дооснащение проводится в рамках масштабной модернизации. В числе поступившей техники — аппараты искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, включая функцию неинвазивной ИВЛ, фетальные и кардиологические мониторы, передвижные рентгеновские системы, аппараты ингаляционной анестезии, мониторы у постели пациента, а также столы для реанимации новорожденных.

«Новая техника значительно усиливает возможности отделения. Особенно важно, что мы получаем оборудование, способное работать в самых сложных условиях — от интенсивной терапии до транспортировки и неотложной помощи. В неонатологии счет идет на минуты, и такие решения позволяют нам спасать еще больше жизней», — отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных, врач анестезиолог-реаниматолог Максим Кондратьев.

Московский областной перинатальный центр является ведущим учреждением Подмосковья по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и детям, включая самые тяжелые клинические случаи.