Перинатальный центр Балашихи прошел сертификационный и надзорный аудит

В Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе, состоялся сертификационный аудит по международному стандарту ISO 7101:2023 и надзорный аудит по ISO 9001:2015. Проверку проводила команда экспертов международной группы компаний Haensch, которая отметила высокий уровень организации работы центра и положительные изменения в его деятельности.

ISO 7101:2023 — это первый в мире стандарт, разработанный специально для медицинских учреждений. Наличие этого стандарта свидетельствует о том, что в перинатальном центре придается особое значение безопасности пациентов, качеству лечения и постоянному улучшению медицинских услуг.

ISO 9001:2015, в свою очередь, является одним из самых авторитетных стандартов в области менеджмента качества. Надзорный аудит подтвердил, что система управления в Московском областном перинатальном центре продолжает эффективно функционировать и развиваться.

«Для нас это не только высокая оценка работы, но и стимул для дальнейшего развития, ведь за каждым процессом стоят здоровье и жизнь наших пациентов», — сказала главный врач центра Ольга Серова.

Подтверждение сразу двух международных стандартов стало значимым событием не только для коллектива центра, но и для жителей Подмосковья. Для пациентов это означает, что медицинская помощь в центре соответствует самым высоким мировым требованиям, что способствует повышению доверия к медицинским услугам и обеспечивает более высокий уровень безопасности и качества лечения.