Перинатальные центры Подмосковья получили еще 4 новых реанимобиля

Больницы Московской области получили четыре реанимобиля для спасения недоношенных детей. Машины передали областному перинатальному центру, учреждениям в Видном и Коломне, а также Московскому центру охраны материнства и детства.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, машины представляют собой полноценные отделения для новорожденных, где им могут оказать высокотехнологичную медицинскую помощь.

«В Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в стране. Перинатальные центры региона оказывают медицинскую помощь третьего, самого высокого уровня. Их специалисты выезжают в разные округа Подмосковья для спасения недоношенных детей», — сказала она.

Реанимобили помогают врачам оказывать экстренную помощь, а затем перевозить новорожденных с тяжелыми патологиями в перинатальные центры. На закупку машин направили более 104 миллионов рублей.

Как отметила анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Видновского перинатального центра Анита Кайсина, реанимобили оборудованы кувезом, аппаратом ИВЛ и другой техникой.

«Это помогает создать оптимальные условия для организма крохи и без проблем доставить маленьких пациентов для консультации и лечения», — сказала она.

Все машины закупили по поручению губернатора Андрея Воробьев в рамках нацпроекта «Семья».