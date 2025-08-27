Перинатальные центры Подмосковья получат более 700 единиц медтехники в этом году

В медицинские организации Подмосковья продолжает поступать современное оборудование. В этом году в центры родовспоможения поступят 705 аппаратов для спасения и лечения новорожденных и их мам, сообщили в Минздраве региона.

Медтехнику планируют поставить в Московский областной, Видновский, Щелковский, Коломенский, Наро-Фоминский перинатальные центры, в МОЦОМД и МОНИИАГ.

Отмечается, что Московская область поддерживает высокий уровень родовспоможения в стране. Это удается благодаря профессиональным медработникам и современному оснащению учреждений.

«Перинатальные центры региона востребованы не только жительницами Подмосковья, но и женщинами из других регионов и даже стран — многие возвращаются к нам за рождением второго и третьего ребенка», — подчеркивает вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В этом году в центры материнства и детства завезли 612 единиц медоборудования, в планах еще 93. В больницах уже появились новые аппараты ИВЛ для новорожденных, УЗИ, операционные столы и другие системы, нужные для оказания помощи появившимся на свет, беременным и роженицам. На эти цели выделено более 718 миллионов рублей.

Минздрав Московской области напомнил, что в регионе действуют федеральный и национальный проекты — «Охрана материнства и детства» и «Семья». Они помогают в строительстве новых перинатальных центров и поставляют современное оборудование в медорганизации.