Перила и поручни отремонтировали в 500 подъездах Подмосковья с января

Перила и поручни в подъездах обеспечивают безопасность и комфорт при использовании лестниц, предотвращая падения и делая передвижение более уверенным. С начала года коммунальные службы Подмосковья при поддержке инспекторов отремонтировали эти элементы более чем в 500 подъездах.

Управляющие компании несут ответственность за замену устаревших или поврежденных поручней и перил, а также за регулярное техническое обслуживание. Ремонт включает устранение дефектов, покраску и замену деталей.

В ведомстве подчеркнули, что отсутствие или ненадлежащее состояние перил нарушает технические нормы эксплуатации. Жители могут принять решение на общем собрании и обязать управляющую компанию установить ограждающие конструкции.

В случае необходимости проведения ремонта в местах общего пользования следует обращаться в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Если УК не реагирует на обращения и не принимает меры — сообщите в территориальный отдел Министерства.