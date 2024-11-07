Перила и пандусы отремонтировали в 220 домах Подмосковья в октябре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В октябре от жителей Московской области поступило более 220 заявок на ремонт пандусов, перил и ступеней в многоквартирных домах. Управляющие компании завершили работы по всем обращениям под контролем инспекторов Министерства содержания территорий и жилищного надзора Московской области.

Согласно нормам, пандусы должны иметь поручни и небольшой угол наклона для безопасности и удобства. В октябре специалисты управляющих компаний выполнили следующие работы: замену поврежденных элементов, устранение дефектов конструкций, а также покраску элементов.

Напомним, в случае необходимости проведения ремонта в местах общего пользования нужно обращаться в свою управляющую компанию.