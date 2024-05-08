Пережившую блокаду Ленинграда жительницу Одинцова поздравили с 9 Мая | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 14:40 Пережившую блокаду Ленинграда жительницу Одинцова поздравили с 9 Мая Ветерана Нину Скорикову из Одинцова поздравили с 9 Мая пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Жительницу блокадного Ленинграда Нину Скорикову поздравили с наступающим Днем Победы. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов навестил женщину и передал поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Нина Зиновьевна родилась в марте 1941 года, а через несколько месяцев блокадное кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда. В апреле 1942 года ее вместе с мамой и другими членами семьи эвакуировали по «Дороге жизни».

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После возвращения отца с фронта семья часто переезжала — они жили в Туркмении, Грузии, Монголии и Вьетнаме. Вернувшись на родину в 1959 году, Нина Скорикова окончила школу и поступила в Приборостроительный техникум. Дальше ее ждала встреча с будущим мужем — военнослужащим-энергетиком Владимиром Скориковым. Когда муж получил назначение в поселок Власиха, женщина отправилась с ним.

Вскоре семья оказалась в Одинцовском округе. Нина Зиновьевна трудилась в местном военкомате, на складе военной части в Яскино и в СМУ-151. Сейчас блокадница проживает в поселке ВНИИССОК вместе с дочерью, ее супругом и внучкой.

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