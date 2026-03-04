Переврезку теплосети в поселке Майдарово завершили в Солнечногорске

В поселке Майдарово городского округа Солнечногорск завершены работы на участке тепловой сети. Специалисты «Газпром теплоэнерго МО» выполнили переврезку трубопровода для повышения надежности и стабильности теплоснабжения.

Модернизация была необходима из-за длительных перебоев с подачей тепла, с которыми жители сталкивались на протяжении нескольких лет. Проведенные мероприятия позволили улучшить циркуляцию теплоносителя и обеспечить устойчивую работу системы.

«Работы по переврезке тепловой сети в Майдарово завершены в полном объеме. Теплоснабжение школы и восьми многоквартирных домов восстановлено, система функционирует в штатном режиме», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В процессе ремонта на объекте использовалась специализированная техника, в том числе автокран. Для доступа к инженерным коммуникациям были демонтированы плиты перекрытия. Две бригады — восемь слесарей и два сварщика — выполнили переврезку и замену запорной арматуры на магистральной сети.