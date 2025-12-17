Перевозчик «Мострансавто» запустил голосование за лучший логотип

Перевозчик «Мострансавто» проводит конкурс по созданию юбилейного логотипа компании. На финальном этапе отбора запущено народное голосование. Оно продлится до 24 декабря.

Всего от участников поступило 58 логотипов, авторами которых выступили представители разных городов России. Жюри определили 10 лучших работ-финалистов.

«Мы были приятно удивлены количеством и уровнем присланных логотипов. Выбрать только десять из них оказалось непростой задачей. Каждый из финальных логотипов по-своему отражает историю, масштаб и дух нашего предприятия», — отметили в пресс-службе «Мострансавто».

Определить победителя предложили жителям и гостям Московской области с помощью онлайн-голосования в официальном Telegram-канале компании. Отдать голос можно лишь за один дизайн.

Автор лучшего получит памятный приз и вознаграждение. А самое главное, что созданный им логотип станет официальным символом 100-летия крупнейшего перевозчика Московской области.