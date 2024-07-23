Перевозчик «Автолайн-Мытищи» обновил более 25 автобусов с начала мая

С начала мая 2024 года частный перевозчик ООО «Автолайн-Мытищи» заменил свыше 25 старых городских автобусов на новые. В планах — обновление машин на маршруте № 34К.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в начале года заявил, что в 2024 году в регионе запланирована крупнейшая программа обновления автобусного парка. И касается это не только Мострансавто.

Автопарк компании ООО «Автолайн-Мытищи» начали обновлять с мая: больше 25 отработавших свой срок автобусов заменили на современные и надежные машины марки «ГАЗ-А64R45».



К примеру, с 7 мая на маршруте № 13К вышли на линию девять новых автобусов, с 23 мая прибыли шесть новых машин на маршрут № 8К, а в начале июля на маршруте № 177К начали возить пассажиров еще девять транспортных средств. Также значительно улучшили качество обслуживания на маршруте № 1294К: там добавили два новых автобуса.

В планах — замена машин на маршруте № 34К. Новые автобусы уже стоят в автопарке, после установки навигаторов они выйдут на линию.

Обновление автобусных парков улучшает качество транспортного обслуживания, делает комфортными условия для пассажиров.

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