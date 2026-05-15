Перевод учеников школы «Вектор» в новое здание начался в Воскресенске

С 1 июня школа «Вектор» начала поэтапный перевод воспитанников из здания на Центральной улице, 16а, в основной корпус дошкольного отделения «Сказка» в доме 4а на той же улице. Целью является оптимизация образовательного процесса и эффективное использование муниципальной инфраструктуры.

Корпус школы, рассчитанный на 110 мест, имеет низкую загрузку — средняя посещаемость составляет 37 человек. На 2026–2028 годы подано всего 13 заявлений.

Дошкольное отделение «Сказка» расположено в 600 метрах от дома 16а, в границах одного микрорайона. После перевода 55 воспитанников и параллельного выпуска 48 детей в школу прогнозируемая наполняемость группы составит 24 человека, что соответствует действующим нормативам.

Благодаря тому, что оба здания находятся в пешей доступности, дети смогут сохранить привычную социальную среду и минимизировать логистические сложности.

Родителей воспитанников уже предупредили о переводе официальными письменными уведомлениями. 24 апреля состоялась встреча администрации с родительской общественностью. Встреча с родителями дошкольного отделения на Центральной, 16а, состоится 22 мая.

16 мая в дошкольном отделении «Сказка» состоится день открытых дверей. Родители смогут сами увидеть условия, в которых будут заниматься их дети, оценить оснащение групп, прогулочные площадки и задать все интересующие вопросы администрации.