Перевод домов в статус блокированной застройки начался в Одинцове

В поселке ВНИИССОК идет оформление одноэтажных домов в статус блокированной застройки. После изменения статуса собственники получают возможность выкупить земельные участки на льготных условиях и оформить права на недвижимость.

Очередная встреча с собственником квартиры дома, которому недавно присвоили новый адрес — 7А и 7А/1, состоялась в поселке ВНИИССОК. Во время нее обсудили дальнейшее оформление земельного участка после перевода здания в статус дома блокированной застройки. Сейчас специалисты сопровождают собственника на всех этапах подготовки необходимых документов.

Дом был построен в 1953 году и долгое время числился многоквартирным, хотя фактически представляет собой две квартиры с отдельными входами и самостоятельными земельными участками.

После оформления документов собственники смогут выкупить участок по льготной цене — за 3% кадастровой стоимости. Кроме того, новый статус позволяет зарегистрировать уже существующие постройки, возводить новые объекты, участвовать в программе социальной газификации и самостоятельно распоряжаться недвижимостью. Для перевода дома в статус блокированной застройки необходимо, чтобы все помещения находились в частной собственности, а решение было принято единогласно всеми владельцами.

Работа по переводу одноэтажных многоквартирных домов в статус блокированной застройки продолжается по всей Московской области. В 2026 году такой статус уже получили 806 домов, из которых 38 расположены в Одинцовском округе. Еще несколько объектов находятся в стадии оформления. Льготный порядок выкупа земельных участков будет действовать до конца 2027 года.