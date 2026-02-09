Перевод домов в Московской области в статус блокированной застройки: новые возможности для собственников

В Московской области реализуется программа перевода одноэтажных многоквартирных домов (МКД) в статус блокированной жилой застройки (БЖЗ). Это коснется тысяч семей и решит ряд проблем, с которыми сталкиваются жители таких домов.

Сейчас эти дома, часто называемые «двухквартирниками», юридически считаются многоквартирными, хотя фактически являются частными. Это создает сложности для оформления собственности на землю и легализации пристроек и расширений.

После перевода в статус БЖЗ жители получат следующие преимущества: * Собственность на земельный участок. * Легализация всех построек: гаражей, бань, навесов. * Право на новое строительство на своем участке. * Полная свобода распоряжения. * Капитализация — недвижимость вырастет в цене.

Процесс включает два этапа и занимает 44 дня: 1. Переоформление дома. 2. Перевод земельного участка.

Особо важно, что те, кто переведут свой дом в статус БЖЗ до 1 сентября 2026 года, смогут оплатить госпошлину всего в размере 3% от кадастровой стоимости. Это шанс раз и навсегда решить вопросы со статусом дома и получить все права на землю.