Перевод детей участников СВО в другую школу упростили в Подмосковье

Услугу записи в школу оптимизировали на региональном портале в Подмосковье. Теперь подать заявку на перевод детей участников СВО в ближайшее к месту проживания учреждение можно онлайн .

Как рассказала глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник, онлайн-услуга по переводу ребенка в другую школу стала доступна благодаря оптимизации. Кроме того, в нее внедрили два новых сервиса.

«Первый автоматически заполнит сведения о ребёнке, подтягивая их из учетной записи родителя. Второй проверит, не было ли ранее подано заявление на эту услугу. Таким образом, сервисы позволят сэкономить время на оформление и сократят количество отказов при повторной подаче заявки», – сказала она.

Дети участников СВО имеют право на внеочередной перевод в ближайшую к месту проживания школу. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить цифровую форму и приложить необходимые документы.

После этого нужно прийти в учреждение и предоставить данные об успеваемости ребенка и личное дело обучающегося.