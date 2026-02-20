Перевод дачных домов в жилые: спрос на услугу вырос в январе

В январе 160 домов перешли из статуса «дача» в полноценный жилой дом благодаря услуге Минмособлимущества «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (https://uslugi.mosreg.ru/services/21140).

«Данной услугой могут воспользоваться только те, у кого дачи в собственности. Перевод дачных активов в жилые дает ряд преимуществ, которые делают жизнь собственников удобнее, повышают ценность данных имущественных активов и делают их содержание финансово выгодным. К примеру, жилой дом дает возможность прописки и участия в программе социальной газификации, — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов. — С начала текущего года возможностью сделать дом жилым воспользовались 160 собственников».

Статус жилого дома дает следующие преимущества: * возможность прописки и официального проживания, что позволяет жителям обращаться в ближайшую поликлинику, детский сад или школу; * получение налогового вычета; * оплата коммунальных услуг по сниженным сельскохозяйственным тарифам; * повышение ликвидности имущества.

Однако не каждая постройка может претендовать на смену статуса. Дом должен отвечать ряду требований: * соответствие техническим нормам; * вид разрешенного использования земли; * параметры здания (не более трех этажей и 500 квадратных метров); * собственность без обременений; * согласие всех владельцев; * соответствие строительным, санитарным и противопожарным стандартам.

Все критерии можно найти в Постановлении правительства РФ №47 от 28 января 2006 года.

Чтобы инициировать процедуру перевода, владельцу необходимо подготовить заключение о техническом состоянии здания и подать заявку через портал госуслуг Московской области. Решение администрации придет в течение 13 дней. Если требования соблюдены, то изменения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).