Андрей Воробьев: перевод автобусов Подмосковья на метан снизит вред экологии и траты на топливо

Андрей Воробьев: автобусы Подмосковья перейдут на метан для улучшения экологии

«Мострансавто» в Подмосковье перейдет на газомоторное топливо — метан, рассказал губернатор Андрей Воробьев . Затраты на бензин станут ниже, а выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу удастся сократить до минимума.

Затем проект планируют распространить на Домодедово, Подольск, Ногинск и Одинцово.

Первым городским округом, где протестируют нововведение, будет Долгопрудный. Там на метан перейдут 200 автобусов.

Так мы значительно снизим затраты на топливо и выбросы парниковых газов, загрязняющих веществ.

Совместный план по реализации проекта разработают с командой «Газпрома» и министерством транспорта Подмосковья.

Перспективным направлением для развития рынка газомоторного топлива также может стать газификация автопарков предприятий, в частности дорожно-коммунальной техники.

Сейчас в Московской агломерации находится 15 газозаправочных пунктов, в числе которых — восемь собственных станций компании «Газпром — газомоторное топливо» и семь станций партнеров, где клиенты также пользуются программой лояльности компании при заправке метаном.

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