Пересмотр тарифов на водоснабжение перевели в электронный формат в Подмосковье

Процедура пересмотра тарифов на водоснабжение и водоотведение стала доступна на сайте госуслуг Подмосковья. Воспользоваться ею могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

«В ряде случаев организации, которые эксплуатируют централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения или их отдельные объекты могут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Это возможно в случае вступления в силу решения суда, изменения ставки НДС, состава имущества заявителя или компонента на холодную воду, а также на тепловую энергию в составе одно- или двухкомпонентного тарифа.

Подать заявку можно в разделе «Развитие бизнеса» на сайте госуслуг.