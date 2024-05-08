Пересели на отечественное. Администрация Балашихи закупила 16 новых «Москвичей» | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 19:01 Пересели на отечественное. Администрация Балашихи закупила 16 новых «Москвичей» Автопарк администрации Балашихи обновили 16 «Москвичами» РИА «Новости»

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Администрация Балашихи обновила автопарк, сделав ставку на отечественный автопром. Выбор сделали в пользу «Москвичей», рассказал глава городского округа Сергей Юров.

«У нас самый большой муниципалитет Подмосковья, огромная территория, большое количество задач стоит перед администрацией, перед нашими профильными службами. Безусловно, у администрации города есть свой автопарк: на нем перемещаются и сотрудники подразделений, которые занимаются земельным контролем, службы жилищно-коммунального хозяйства, другие направления, занимающиеся в том числе бюджетными стройками», — отметил он.

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В этом году, по словам главы округа, появилась необходимость обновить автопарк. Выбирали между различными автомобилями и по приглашению руководства завода «Москвич» посетили предприятие, увидев, как организована сборка.

«Ознакомились с моделями и приняли решение купить именно отечественные автомобили марки „Москвич“», — добавил Юров.

В общей сложности для нужд администрации купили 16 автомобилей — два кроссовера «Москвич 3» и 14 седанов «Москвич 6». Машины уже задействованы в работе.

«Службы пользуются, автомобили качественные, комфортные, действительно отвечают всем современным требованиям. Сотрудники администрации довольными этими автомобилями», — подчеркнул глава Балашихи.

В пресс-службе «Москвича» также сообщили о закупке новых машин городским округом.

«А поскольку расстояния в Балашихе немалые, работать придется много», — добавили представители завода.