Переселенцы получат ключи от квартир в новом доме в Старой Купавне в июне

На улице Кирова в Старой Купавне завершается строительство жилого комплекса, который станет домом для переселенцев. Глава Богородского городского округа Игорь Сухин посетил объект, чтобы ознакомиться с ходом работ и состоянием здания.

Во время визита он осмотрел фасад, внутренние помещения и придомовую территорию. Один из домов уже прошел проверку государственной комиссии, и администрация округа подала документы для его введения в эксплуатацию. Ожидается, что ключи от первой квартиры переселенцы получат к концу июня.

Новые квартиры оборудованы всем необходимым для комфортной жизни. Здесь предусмотрены комнаты для консьержа и хранения колясок, а также подъемники для маломобильных граждан и кнопки вызова помощи.

Каждая квартира оснащена сантехникой и электроплитами, а в большинстве двухкомнатных и всех трехкомнатных имеются два туалета, что особенно удобно для больших семей. На дворовой территории установлены три игровые площадки для детей разного возраста. Глава отметил высокое качество внутренней отделки.

Второй дом продолжает строиться, и его отделочные работы планируется завершить к концу мая. После этого, по ожиданиям, будущие жильцы смогут получить ключи в конце июля или начале августа. Богородский округ стал лидером в регионе по переселению из аварийного жилья и был удостоен специальной премии «Прорыв года». Крупномасштабные работы по улучшению жилищных условий продолжаются.