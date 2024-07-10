Еще 5 семей переселенцев из ветхого фонда получили жилье в Солнечногорске

Новостройку в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске ввели в эксплуатацию. В него должны переехать около 400 жителей аварийного фонда. Пять семей уже получили ключи от новых квартир.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил ключи от трехкомнатной квартиры и поздравил с новосельем семью Ушаковых. Ранее они проживали в микрорайоне Центральный. Условия проживания там стали непригодными, в минувшую зиму было особенно тяжело.

«Теперь качество жизни семьи Ушаковых выйдет на абсолютно новый уровень. Пятисекционное здание построили благодаря региональной программе по президентскому нацпроекту „Жилье и городская среда“. Здесь есть вся необходимая для качественной жизни инфраструктура: школа, торговый центр, физкультурный комплекс, поликлиника, скоро откроется и новый детский сад на 320 мест», — отметил Михальков.

В помещениях выполнена внутренняя отделка, также установлена сантехника, электроплиты и пожарные извещатели. Рядом с домом территорию благоустроили: есть парковочные места, игровая и спортивная площадки.

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