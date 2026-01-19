Переселенцы из аварийных домов в Волоколамске получили 30 сертификатов на жилье

В рамках программы переселения из аварийного фонда в Волоколамском округе в прошлом году было выдано 30 сертификатов на приобретение нового жилья. Документ дает право выбрать квартиру в любой новостройке Подмосковья.

Для жителей аварийных квартир получение сертификата стало возможностью существенно улучшить жилищные условия. Большинство волоколамцев приняли решение остаться в родном городе, где сформирована привычная социальная среда и развита инфраструктура.

Кроме того, в Волоколамск приезжают и из других населенных пунктов региона. Например, сертификатом воспользовалась Татьяна Логинова из Новопетровского. Она выбрала Волоколамск, так как оценила красоту города, его богатую историю и удобное расположение. Новая школа и все необходимые для повседневной жизни объекты находятся рядом с новым домом Татьяны Логиновой.

Глава муниципалитета Наталья Козлова сообщила, что работа по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в округе будет продолжаться.