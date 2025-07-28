Переселенцы из аварийных домов Подмосковья подали 812 заявок на жилищные сертификаты

Программу выдачи жилищных сертификатов для переселенцев из аварийных домов продлили в Подмосковье. За два месяца собственники таких помещений подали 812 заявлений.

Как рассказали в областном Минстрое, переселенцы могут подать заявление на сертификат в администрации округа. Принимать их будут до 1 сентября, а до 1 октября полученные средства необходимо реализовать.

«С начала реализации программы собственниками аварийных помещений было подано 812 заявлений в 40 округах, это хорошая динамика. Общая площадь расселяемого аварийного фонда составляет более 32,5 тысячи квадратных метров. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре Щелкове и Кашире», — сказал глава министерства Александр Туровский.

Сертификат ускоряет процесс переезда в новое жилье. С его помощью можно оплатить квартиру за счет государства, которое выкупает один квадратный метр по цене 174 839 рублей. При этом минимальный метраж — 28 квадратов. Так, выплата составляет от 4,8 миллиона рублей.

Для получения сертификата дом должен быть признан аварийным и включенным в госпрограмму.

Узнать, как рассчитывается сумма сертификата и задать вопросы можно на «горячей линии» Минстроя МО: 8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52, 8-925-241-75-11.