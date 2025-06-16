Переселенцы из аварийных домов Подмосковья оформили 204 жилищных сертификата

Жители аварийных домов Подмосковья подали 204 заявления на получение сертификатов на квартиры с начала июня. Документ дает возможность компенсировать затраты на покупку новой недвижимости.

Как рассказали в региональном Минстрое, заявки на сертификаты подали жители 27 округов Подмосковья. Из них 30 пришло из шатуры, 27 — из Щелкова, 18 — из Орехово-Зуева, по 15 из Егорьевска и Каширы, 14 — из Королева и 11 — из Рузы.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. С его помощью собственник сможет приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья», — сказал глава ведомства Александр Туровский.

Сумма сертификата рассчитывается по 174,8 тысячи рублей за один квадратный метр. При этом минимальная площадь — 28 квадратов. Так, его сумма составляет от 4,8 миллиона рублей.

Узнать больше об этом можно по телефонам горячей линии ведомства (8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52).