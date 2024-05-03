Переселенцы из аварийного фонда в Жуковском получили жилищные сертификаты | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 12:05 Переселенцы из аварийного фонда в Жуковском получили жилищные сертификаты Жилищные сертификаты выдали переселенцам в Жуковском Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Переселенцы из аварийных домов в Жуковском получили сертификаты на приобретение нового жилья. Документы вручил глава городского округа Борис Аубакиров.

Министерство строительного комплекса Московской области сообщило, что сертификаты выдали жителям аварийных домов на улицах Луч, Клубная, Серова, Кирова и Осипенко. Большинство из них сказали, что будут подыскивать новую квартиру именно в Жуковском, хотя документ дает право на выбор недвижимости в любом городе региона.

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С начала года в Московской области стартовал новый этап нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года. На жилищный сертификат подали уже более 1,8 тысячи заявлений.

Стоимость одного квадратного метра по сертификату — 130 тысяч 185 рублей. Минимальная выплата составляет 4,296 миллиона рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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