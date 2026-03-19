Переселенцы из аварийного фонда получили ключи от новых квартир в Солнечногорске

Девять семей из микрорайона Локомотивный получили ключи от новых квартир. Жилье им предоставили в рамках реализации президентского проекта «Жилье и городская среда».

Новостройку на улице Мостовая возвела компания «Новый город». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдали еще в прошлом году. С января 2026-го здесь началось заселение участников программы по переселению из ветхого фонда. Всего в здании предусмотрено 96 квартир для этих целей.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова отметила, что сейчас обладателями нового жилья становятся жильцы дома № 18 в Поваровке, а скоро переедут и люди из микрорайона № 2.

Руководитель местной фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Ольга Гончар подчеркнула важность господдержки.



«Возможность приобрести новое жилье есть не у каждого, поэтому государственная поддержка является эффективной и востребованной мерой», — добавила она.

В прошлом году в Солнечногорске улучшили жилищные условия более 690 человек. В планах на текущий год — переселить еще 390 жителей аварийных домов. Московская область сохраняет лидерство по темпам реализации этой программы.