Переселенцам из ветхого фонда в Солнечногорске рассказали о мерах поддержки

Жителям улиц Льва Толстого, Спасская, Центральная и Ломоносова рассказали о мерах господдержки и способах получения сертификата на переселение из аварийного жилья. Встречу провели уполномоченный главы по территориальному отделу Солнечногорск Эдуард Машковцев и начальник управления капитального строительства Илья Перуев.

Для получения сертификата необходимо, чтобы дом был признан аварийным и включен в государственную программу. Право собственности на жилье должно быть оформлено до момента его признания аварийным и подлежащим сносу (исключение — наследство). На дату признания дома аварийным у переселенца должно отсутствовать право собственности на другое жилое помещение.

Заявления на выдачу сертификата будут принимать по 1 августа, а реализовать его можно до 1 октября.

«В государственную программу переселения сейчас включены дома, признанные аварийными до 1 апреля 2025 года. Государство выкупает у собственника аварийное жилье по фиксированной цене — 174 839 рублей за квадратный метр. Минимальная выплата — за 28 квадратных метров. Если площадь больше, например, 50 квадратных метров, то сертификат выдадут на всю площадь», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Подобные встречи с жителями округа продолжат, чтобы проинформировать как можно больше людей о доступных для них мерах поддержки.