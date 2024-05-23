Переселенцам из ветхого фонда предоставят жилье в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске
Жильцы ветхого фонда переедут в новостройку в районе ЦМИС в Солнечногорске
Новостройку возводят в переулке Механизаторов в микрорайоне ЦМИС Солнечногорска. Там выделили 30 квартир для переселенцев из аварийного жилья.
Строительная готовность дома составляет 85%. Работы ведет специализированный застройщик «Стройиндустрия». В настоящее время в помещениях подготовлены инженерные коммуникации, слаботочные системы, электрическая проводка. Рабочие уже приступили к чистовой отделке.
«Часть квартир в этом доме мы покупаем за счет средств региональной программы „Переселение из аварийного жилья“, с застройщиком проводим конкурсные процедуры и заключаем договора купли-продажи», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.
Корпус состоит из 89 квартир общей жилой площадью почти пять тысяч квадратных метров. При этом 2,2 тысячи квадратных метров будут отведены для переселенцев. Сдача многоквартирного дома с помещениями под досуговый молодежный клуб намечена на лето. Отметим, что в соседнем строящемся доме запланировано размещение детского сада на 50 мест на первом этаже.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.
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