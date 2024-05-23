Переселенцам из ветхого фонда предоставят жилье в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске

Жильцы ветхого фонда переедут в новостройку в районе ЦМИС в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Новостройку возводят в переулке Механизаторов в микрорайоне ЦМИС Солнечногорска. Там выделили 30 квартир для переселенцев из аварийного жилья.

Строительная готовность дома составляет 85%. Работы ведет специализированный застройщик «Стройиндустрия». В настоящее время в помещениях подготовлены инженерные коммуникации, слаботочные системы, электрическая проводка. Рабочие уже приступили к чистовой отделке.

«Часть квартир в этом доме мы покупаем за счет средств региональной программы „Переселение из аварийного жилья“, с застройщиком проводим конкурсные процедуры и заключаем договора купли-продажи», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Корпус состоит из 89 квартир общей жилой площадью почти пять тысяч квадратных метров. При этом 2,2 тысячи квадратных метров будут отведены для переселенцев. Сдача многоквартирного дома с помещениями под досуговый молодежный клуб намечена на лето. Отметим, что в соседнем строящемся доме запланировано размещение детского сада на 50 мест на первом этаже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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