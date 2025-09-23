Переселенцам из аварийных домов Подмосковья напомнили о жилищных сертификатах

Прием заявлений на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийных домов продолжается в Подмосковье. Подать заявку можно до 15 октября. Это уже сделали 1,7 тысячи семей.

Как рассказали в региональном Минстрое, программа выдачи сертификатов началась 1 июня. Он дает возможность приобрести жилье за счет государства по цене 174 тысячи рублей за квадратный метр. При этом минимальная сумма составляет 4,9 миллиона рублей.

Программуреализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года», — сказал глава ведомства Александр Туровский.

Для получения сертификата нужно до 15 октября подать письменное заявление в администрацию муниципалитета, а затем в течение месяца выбрать новое жилье.

До момента переезда переселенцы остаются по старому адресу.