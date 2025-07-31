Переселенцам из аварийных домов Подмосковья напомнили о сертификатах на квартиры

Фото: Квартира для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа / Медиасток.рф

Программу выдачи жилищных сертификатов для переселения из аварийных домов расширили в Подмосковье. С начала лета на них подали 859 заявок.

С 1 июня получить сертификаты могут жители аварийных квартир по договору социального найма. По нему можно быстро приобрести недвижимость в новостройке, напомнил глава регионального Минстроя Александр Туровский.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года», — сказал он.

Сертификат дает возможность оплатить квартиру за счет государства. Оно выкупает один квадратный метр жилья по цене 174,8 тысячи рублей с минимальным метражом 28 квадратов.

Подать заявку на сертификат можно в администрации округа до 1 сентября.

Узнать об этом подробнее можно на горячей линии Минстроя 8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52, 8-925-241-75-11.