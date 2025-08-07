Переселенцам из аварийных домов Подмосковья напомнили о сертификатах на квартиры

Жители Московской области, участвующие в программе переселения из аварийного жилья, могут использовать сертификаты для покупки квартир в любом муниципалитете региона. В числе вариантов — новостройки в Химках, предлагающие комфортные условия и развитую инфраструктуру.

Жилой комплекс «Мишино-2» состоит из многоквартирных домов, таунхаусов и коттеджей. Проект отличается единым архитектурным стилем и закрытой благоустроенной территорией.

Особое внимание уделено доступной среде — входные группы спроектированы с учетом потребностей маломобильных граждан. Жителям доступны парковая зона с искусственным водоемом, набережная с прогулочными аллеями, детские и спортивные площадки, а также велодорожки.

Комплекс «1-й Шереметьевский» относится к комфорт-классу и состоит из пяти корпусов высотой от 13 до 17 этажей.

Входные группы оборудованы колясочными и велопарковками, а также могут быть адаптированы под коворкинг-зоны. Внутридворовое пространство включает площадки для отдыха, детские и спортивные зоны, маршруты для скандинавской ходьбы и пешеходный бульвар.

Первые этажи отведены под коммерческие помещения, что обеспечивает жильцам доступ к услугам в шаговой доступности.

«Квартал Ивакино» привлекает покупателей не только уютной атмосферой, но и развитой инфраструктурой. В пешей доступности расположены две школы, три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника и набережная.

Также в комплексе обустроены приватные дворы без машин, зоны отдыха и велодорожки.

Для покупки доступны квартиры в «Пятницких Лугах». Это крупный проект, включающий 15 жилых домов и объекты социальной инфраструктуры: четыре детских сада, две школы, поликлинику и торговый центр.

Особое внимание уделено благоустройству: на территории появятся игровые площадки, спортивные зоны у реки Банька и прогулочные аллеи.