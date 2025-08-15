Переселенцам из аварийного жилья в Серпухове вручили жилищный сертификат

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вручил семье сертификат на покупку квартиры в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного фонда Московской области». Субсидия позволяет участникам инициативы выбрать жилье в современном жилом комплексе в любом округе региона.
Алексей Шимко отметил, что программа позволяет создать для переселенцев из аварийного жилья комфортные и безопасные условия. В Серпухове до конца 2025 года запланировано расселение 43 жилых помещений в 37 домах.
Уже два собственника оформили договоры купли-продажи и приобрели квартиры на территории муниципалитета. Это говорит о том, что программа отвечает потребностям жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.
