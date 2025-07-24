Переселенцам из аварийного фонда в Раменском вручили жилищные сертификаты

Жителям Раменского округа вручили сертификаты на получения выплаты для приобретения недвижимости. Средства можно будет вложить или в покупку готового помещения, или в строительство дома на территории всей Московской области.

Глава муниципалитета Эдуард Малышев поздравил будущих новоселов с получением этого важного документа и пообещал навестить их в новых квартирах.

Переселенцы долго готовилась к этому событию — собирали необходимые документы, а сейчас выбирают комфортный район. Пока озадачена этим вопросом Татьяна из села Степановского. Около семи лет она проживала в доме без удобств. Теперь ей важно, чтобы все было под рукой — и, поликлиника, и театр. А Юлия из поселка Красный Октябрь уже все решила — выбрала квартиру в новостройке Раменского.