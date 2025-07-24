Переселенцам из аварийного фонда в Раменском вручили жилищные сертификаты

Жителям Раменского округа вручили сертификаты на получения выплаты для приобретения недвижимости. Средства можно будет вложить или в покупку готового помещения, или в строительство дома на территории всей Московской области.
Глава муниципалитета Эдуард Малышев поздравил будущих новоселов с получением этого важного документа и пообещал навестить их в новых квартирах.
Переселенцы долго готовилась к этому событию — собирали необходимые документы, а сейчас выбирают комфортный район. Пока озадачена этим вопросом Татьяна из села Степановского. Около семи лет она проживала в доме без удобств. Теперь ей важно, чтобы все было под рукой — и, поликлиника, и театр. А Юлия из поселка Красный Октябрь уже все решила — выбрала квартиру в новостройке Раменского.
«Надеюсь, что осенью я приглашу всех на новоселье», — поделилась Юлия Тищенко.
Жители Раменского округа с сертификатами в руках уже предвкушают хлопоты от переезда в квартиры своей мечты. Это стало возможным благодаря госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Вскоре такие возможности получат и другие собственники, которые подавали заявку на переселение.
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