Переселение из аварийного жилья: результаты и планы

На прошлой неделе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» 297 человек были расселены из аварийного жилищного фонда в муниципальном округе Шатура. Гражданам выплачена выкупная стоимость за 139 жилых помещений общей площадью 5 848 квадратных метров.

В Московской области продолжается строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья. В 2025 году завершены строительные работы в Жуковском, Луховицах и Подольске. В Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелково и Лосино-Петровском округе строительство домов все еще идет.

На Спортивной улице в Шатуре возводятся два новых дома для переселенцев. Комплекс будет состоять из двух девятиэтажных корпусов, рассчитанных на 273 квартиры. Планируется, что новые дома примут более 620 человек. Для них предусмотрены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Кроме того, в комплексе будут парковки, места для отдыха и прогулок, а также зоны для занятий спортом и активных игр.